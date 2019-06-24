Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde vatani görevini yapan Yalovalı er İslam Muhammed Altuğ (21), bu sabah bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu ile yaşamını yitirdi. Acı haber, aileye il protokolü tarafından verildi.