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Cumhurbaşkanlığı: New York Times'ın 'Beyin Göçü' hakkında paylaştığı veriler gerçek dışı

Amerikan New York Times gazetesinin rekor rakamlara ulaşan 'Türkiye'den yurt dışına göç' konusu ile ilgili basında çıkan haberlerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamayla yalanlama geldi. TÜİK verileri referans gösterilerek yapılan asılsız haberlerde '2017 yılında Türkiye'den göç eden Türk sayısının çeyrek milyonun üzerinde' olduğu iddia edilmiş ancak kamuoyuna açık olan verilerde durumun tam tersi olduğu rakamın 113 bin 326 kişi olduğu ortaya çıktı.

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Beyin Göçü'yle ilgili basında çıkan asılsız haberlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kamuoyunu aydınlatan açıklaması ise şöyle;
 
"The New York Times gazetesi internet sitesinde 2 Ocak 2019 tarihinde Carlotta Gall tarafından kaleme alınan, kimi yabancı ve yerli basın organlarında haberi yapılan yazıda, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verileri referans gösterilerek, "2017 yılında Türkiye'den göç eden Türk sayısının çeyrek milyonun üzerinde" olduğu iddia edilmiştir.
 
Ancak kamuoyuna açık olan TÜİK verilerine bakıldığında 2017 yılında Türkiye'den göç eden vatandaşlarımızın sayısının yazıda iddia edildiği üzere çeyrek milyonun üzerinde değil, aksine 113 bin 326 kişi olduğu görülmektedir. Bu sayı iddia edilenin yarısından daha azdır. Bununla birlikte Türkiye'ye yurt dışından göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 101 bin 772 kişidir ve yurt dışına verilen net göç sayısı 11 bin 554 kişidir.
 
The New York Times makalesinde bahsedilen çeyrek milyon ifadesi, yurtdışına göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısını değil, yurtdışına göç eden vatandaşlar ve yabancı uyrukluların toplamını ifade etmektedir. Türkiye'ye geri göç eden vatandaşları ve yabancı uyrukluları içermemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu internet sitesinde yer alan verilere .... linkinden ulaşılabilir.
 
The Nrew York Times'ın bu maddi hatayı ivedilikle düzelteceğinden ve benzeri yayımlar yapan kuruluşların, doğru veriler üzerinden, objektif ve daha özenli habercilik yapacağını ümit ediyoruz."
 
 

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