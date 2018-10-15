The Walking Dead son bölüm izleme linki The Walking Dead 9. sezon 2. bölüm FX’te

Dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen The Walking Dead 9. sezon 2. bölüm izleme yolları dizinin fanlarının merak ettiği konuların başında geliyor. Türkiye’de de soluksuz izlenen zombi temalı The Walking Dead son bölüm izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Türkiye yayın hakları FX kanalında bulunan The Walking Dead dizisinde geçen hafta nefes kesen gelişmeler yaşanmıştı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek yeni bölümün ismi The Bridge olarak açıklandı. Paylaşılan özet önceki sezonlarda alıştığımız üzere iki cümlelik genel bilgi vermenin ötesine geçmiyor. Toplulukların köprüyü tamir etmek üzere bir araya geldiğini, bu sayede iletişim ve alışverişin kolaylaşmasını amaçladıklarını söylüyor. Fakat bu süreçte birisi ciddi şekilde yaralanıyor.

THE WALKİNG DEAD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alexandria’nın yönetimini Rick Grimes üstleniyor. Ezekiel’in Krallığı devam ediyor. Maggie Greene ise Hilltop’u idare ediyor fakat burada işler biraz karışık. İlk bölümde paylaşıla bilgilere bakılırsa Maggie, Hilltop’ta yapılan bir seçim sonucunda liderliği üstleniyor. Onun rakibinin ise Gregory olduğunu öğreniyoruz. Demokratik bir seçim söz konusu olsa da rekabet devam ediyor. Kaybeden Gregory halkı isyana sürüklüyor.

THE WALKİNG DEAD 9.SEZON KONUSU

AMC ekranlarının uzun soluklu dizisi yeni sezonunda, eski bölümlerden “All Out War”un sonrasında yaşananları takip edecek. Rick Grimes ve arkadaşlarının, Saviors adlı gruba ve liderleri Negan’a karşı verdiği mücadelenin ardından 1,5 yıl geçmiştir. Rick’in liderliğinde yeniden hayata tutunmaya çalışan topluluklar, birlikte çalışarak huzur ortamını sağlamaya çalışmaktadır. Ancak insan eliyle inşa edilen yapılar, doğanın yıkıcı gücüne maruz kalacak; hayatta kalan insanları yeni mücadelelere savuracaktır.

YENİ BÖLÜMLER FX KANALINDA

AMC’nin ekranlarda sekizinci sezonunu dolduran hit dizisi The Walking Dead, yeni bölümleriyle FX kanalına geri dönmeye hazırlanıyor. Dizi sekizinci sezonun yeni bölümleriyle Amerika yayınından 24 saat sonra, 26 Şubat Pazartesi günü saat 21.30’da FX ekranlarına olacak.

Robert Kirkman imzalı ünlü çizgi romandan uyarlanan ve sekiz sezondur ekranın en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran The Walking Dead, 25 Şubat’ta 125’ten fazla ülkede hayranlarıyla buluşacak. Dizi, zombi kıyametinden sonra hayatta kalmayı başaran polis memuru Rick Grimes’in öncülüğünde güvenli bir yaşam alanı arayan insanların hikayesini ele almaya devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde dokuzuncu sezon onayını alan dizi, radikal bir hamleyle sonbaharda başlayacak yeni sezonunda showrunner değişikliğine gideceğini açıklamıştı. Yeni sezonda showrunner koltuğu dizinin senaristlerinden Angela Kang’a devredilecek ve Kang dizinin ilk kadın showrunner’ı olarak görevi devralacak.

125’ten fazla ülkede hayranlarıyla buluşan AMC dizisi, Amerika yayınından 24 saat sonra FX ekranlarında Türkiye izleyicisinin karşısına çıkıyor.