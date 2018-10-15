The Walking Dead son bölüm izleme linki The Walking Dead 9. sezon 2. bölüm FX’te
The Walking Dead 9. sezon 2. bölüm izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Yeni sezonuyla birlikte ekranlara bomba gibi dönen The Walking Dead son bölüm izlemek isteyenler bunu FX kanalından yapabilir. The Walking Dead 9. sezon 2. bölüm ile 14 Ekim‘de karşımıza çıkacak. Dokuzuncu sezon bölümleri Amerika yayınından 24 saat sonra FX’te ekrana geliyor. Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde, Rick Grimes ve Daryl Dixon arasında tam sözlere dökülmeyen bir problem var gibi görünüyor. Michonne ise birlikte yaşamanın gerekliliği olarak bazı kurallar koyulması gerektiğine inanıyor. Rick grubun lideri olarak yeni zorluklarla yüzleşiyor.
Dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen The Walking Dead 9. sezon 2. bölüm izleme yolları dizinin fanlarının merak ettiği konuların başında geliyor. Türkiye’de de soluksuz izlenen zombi temalı The Walking Dead son bölüm izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Türkiye yayın hakları FX kanalında bulunan The Walking Dead dizisinde geçen hafta nefes kesen gelişmeler yaşanmıştı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek yeni bölümün ismi The Bridge olarak açıklandı. Paylaşılan özet önceki sezonlarda alıştığımız üzere iki cümlelik genel bilgi vermenin ötesine geçmiyor. Toplulukların köprüyü tamir etmek üzere bir araya geldiğini, bu sayede iletişim ve alışverişin kolaylaşmasını amaçladıklarını söylüyor. Fakat bu süreçte birisi ciddi şekilde yaralanıyor.
THE WALKİNG DEAD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Alexandria’nın yönetimini Rick Grimes üstleniyor. Ezekiel’in Krallığı devam ediyor. Maggie Greene ise Hilltop’u idare ediyor fakat burada işler biraz karışık. İlk bölümde paylaşıla bilgilere bakılırsa Maggie, Hilltop’ta yapılan bir seçim sonucunda liderliği üstleniyor. Onun rakibinin ise Gregory olduğunu öğreniyoruz. Demokratik bir seçim söz konusu olsa da rekabet devam ediyor. Kaybeden Gregory halkı isyana sürüklüyor.
THE WALKİNG DEAD SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
THE WALKİNG DEAD 9.SEZON KONUSU
AMC ekranlarının uzun soluklu dizisi yeni sezonunda, eski bölümlerden “All Out War”un sonrasında yaşananları takip edecek. Rick Grimes ve arkadaşlarının, Saviors adlı gruba ve liderleri Negan’a karşı verdiği mücadelenin ardından 1,5 yıl geçmiştir. Rick’in liderliğinde yeniden hayata tutunmaya çalışan topluluklar, birlikte çalışarak huzur ortamını sağlamaya çalışmaktadır. Ancak insan eliyle inşa edilen yapılar, doğanın yıkıcı gücüne maruz kalacak; hayatta kalan insanları yeni mücadelelere savuracaktır.
YENİ BÖLÜMLER FX KANALINDA
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