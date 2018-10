The Walking Dead son bölüm izleme linki The Walking Dead 9. sezon 2. bölüm FX’te The Walking Dead 9. sezon 2. bölüm izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Yeni sezonuyla birlikte ekranlara bomba gibi dönen The Walking Dead son bölüm izlemek isteyenler bunu FX kanalından yapabilir. The Walking Dead 9. sezon 2. bölüm ile 14 Ekim‘de karşımıza çıkacak. Dokuzuncu sezon bölümleri Amerika yayınından 24 saat sonra FX’te ekrana geliyor. Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde, Rick Grimes ve Daryl Dixon arasında tam sözlere dökülmeyen bir problem var gibi görünüyor. Michonne ise birlikte yaşamanın gerekliliği olarak bazı kurallar koyulması gerektiğine inanıyor. Rick grubun lideri olarak yeni zorluklarla yüzleşiyor.