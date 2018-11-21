THK: Denizli'de düşen eğitim uçağı Türk Hava Kurumu'na ait değildir

THK'dan yapılan açıklamada, "Aydın Çıldır Havalimanı'ndan 19 Kasım 2018 Pazartesi günü kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu eğitim uçağının bazı basın yayın organlarında Türk Hava Kurumu’na ait olduğu belirtilmektedir. Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda enkazı bulunan eğitim uçağı Türk Hava Kurumu’na ait değildir" denildi.