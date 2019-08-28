THK ve Kızılay’da usulsüzlük soruşturması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Hava Kurumu’nun yeni ve Kızılay Derneği’nde ise eski döneminde yapılan usulsüzlüklerle ilgili ilişkin sorumluluğu bulunan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Bakan Soylu, Bakanlık bünyesinde bulunan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce binlerce derneğin denetim ve teftişinin yapılmasının zorunlu olduğuna işaret etti.

GİRDABA GİRMİŞ MESELE

“Türk Hava Kurumu meselesi maalesef bir girdaba girmiş meseledir” diyen Bakan Soylu başlatılan incelemelerle ilgili olarak, “Kızılay’ın 2005-2008-2009, eski döneme yönelik olarak. Fakat Türk Hava Kurumu’nun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı. Burada bir değerlendirme yapmak isterim. 26 Haziran itibarıyla Türk Hava Kurumu’nun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumu’nun yönetimi boşluktadır. Yöneticileri vardı. Bunların 9’u istifa etti ve geri kalanların da hukuken burayı yönetme kabiliyeti söz konusu değildir, düşmüş durumda duruyor. Mahkemeler devam ediyor. Mahkemeler bir karar verecek ve bu karar çerçevesinde de bu mesele devam edecek. Bu dönem içerisinde yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Türk Hava Kurumu’nun şu son çerçevesinde gelişen olaylarla ilgili de bir denetimi hemen başlattık. Bu denetimler devam eder. Bu denetimler devam ettiği andan itibaren kendine ait bir serencamı, süreci vardır. Bu süreç içerisinde zamanında yapılmıştır” dedi. Öte yandan Türk Kızılay, durum üzerine açıklamada bulundu.Suç duyurusunun, Kızılay’ın eski yöneticileri hakkında olduğu, söz konusu suç duyurusundaki hususların, hiçbir şekilde mevcut yönetimin göreve geldiği dönemi kapsamadığı vurgulandı.