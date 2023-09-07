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Thodex davasında karar açıklandı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi.

7 Eylül 2023 Perşembe 22:38 - Güncelleme:
Thodex davasında karar açıklandı
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Tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan bir müşteki yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon TL adli para cezasına hükmedildi.

16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

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