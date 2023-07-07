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Güncel

Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! İlk paylaşımına 'İstifa et' çağrıları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu, Meta'nın Twitter'a alternatif olarak geliştirdiği yeni sosyal medya platformu Threads'te hesap açtı. Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımına 'İstifa et' yorumları yağdı.

7 Temmuz 2023 Cuma 08:13 - Güncelleme:
Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! İlk paylaşımına 'İstifa et' çağrıları
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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta şirketi, Twitter'a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads'i dünya genelinde kullanıma sundu. Uygulama ilk günden milyonlarca kullanıcıya erişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk günden Threads hesabı açan isimlerden oldu.

Kılıçdaroğlu, platformdan yaptığı ilk paylaşımda son grup toplantısındaki konuşmadan bir bölümün yer aldığı videoyu paylaştı.

'Değişim' beklentilerine karşılık bir kez daha istifa etmeyeceği imasında bulunduğu videosunu paylaşan Kılıçaroğlu, "25 milyon insanla bir araya gelebildiysek, büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden, ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını artıracak süreci yönetmektir" ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE KİŞİ 'İSTİFA ET' DEDİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt veren yüzlerce kişi, 'İstifa et' çağrısında bulundu.

İşte o paylaşım ve gelen yorumlardan bazıları:

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