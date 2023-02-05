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THY 170 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

AA5 Şubat 2023 Pazar 21:28 - Güncelleme:
THY 170 seferi iptal etti
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal kararlarının, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereğince alındığını belirtti.

Üstün, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 152, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 18 seferin iptal edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz MADKOM tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir."

  • Türk Hava Yolları
  • sefer iptali

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