THY 3. kez ''World Class'' ödülüne layık görüldü

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen özel etkinlikte "World Class" kategorisinde ödül kazanan THY, küresel ölçekte misafir deneyimi ve hizmet kalitesindeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

THY, APEX'in sağlık güvenliği, sürdürülebilirlik ve misafir deneyimi kriterlerini dikkate alarak ödüllendirdiği sayılı hava yolu şirketi arasında yer alıyor. Havacılık sektörü profesyonelleri tarafından yapılan kapsamlı denetimler, THY'nin bu alanda global standartlara ulaştığını da kanıtlıyor.

Ayrıca "World Class" ödülü, THY'nin yolcu deneyimini sürekli yükseltme ve hizmet kalitesini en üst düzeyde tutma taahhüdünü de bir kez daha teyit ediyor.

