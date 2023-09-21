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THY 3. kez ''World Class'' ödülüne layık görüldü

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneğince (Airline Passenger Experience Association-APEX) üçüncü kez 'World Class' ödülüne layık görüldü.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
THY 3. kez ''World Class'' ödülüne layık görüldü
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen özel etkinlikte "World Class" kategorisinde ödül kazanan THY, küresel ölçekte misafir deneyimi ve hizmet kalitesindeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

THY, APEX'in sağlık güvenliği, sürdürülebilirlik ve misafir deneyimi kriterlerini dikkate alarak ödüllendirdiği sayılı hava yolu şirketi arasında yer alıyor. Havacılık sektörü profesyonelleri tarafından yapılan kapsamlı denetimler, THY'nin bu alanda global standartlara ulaştığını da kanıtlıyor.

Ayrıca "World Class" ödülü, THY'nin yolcu deneyimini sürekli yükseltme ve hizmet kalitesini en üst düzeyde tutma taahhüdünü de bir kez daha teyit ediyor.

  • Havayolu
  • Ödül

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