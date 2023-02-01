THY 90. kuruluş yıl dönümü için fikir yarışması düzenliyor

Uçuş ve havalimanı deneyimi, satış, iletişim ve sadakat programı, kurumsal gelişim ve inovasyon, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarından oluşan 5 ana kategoride fikirlerin derleneceği 90. Yıl Fikir Yarışması'nda seçilen 90 kişi, THY yolcu ödül programı "Miles&Smiles"tan toplam 9 milyon mil ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler THY'nin internet sitesi üzerinden fikirlerini gönderebilecek.

Kazananlar, THY'nin 90. yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

THY'nin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Tüm dünyadan katılımın hedeflendiği 90. Yıl Fikir Yarışması'nda, THY yolcularından ya da yolcu adaylarından uçuş deneyimlerini zenginleştirecek fikirlerini paylaşmalarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.