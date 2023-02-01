İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8104
  • EURO
    20,5294
  • ALTIN
    1168.11
  • BIST100
    4713.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY 90. kuruluş yıl dönümü için fikir yarışması düzenliyor
Güncel

THY 90. kuruluş yıl dönümü için fikir yarışması düzenliyor

Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 90. yıl dönümü kapsamında hizmetlerinin gelişimine katkı sunacak öneriler için fikir yarışması düzenledi.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
THY 90. kuruluş yıl dönümü için fikir yarışması düzenliyor
ABONE OL

Uçuş ve havalimanı deneyimi, satış, iletişim ve sadakat programı, kurumsal gelişim ve inovasyon, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarından oluşan 5 ana kategoride fikirlerin derleneceği 90. Yıl Fikir Yarışması'nda seçilen 90 kişi, THY yolcu ödül programı "Miles&Smiles"tan toplam 9 milyon mil ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler THY'nin internet sitesi üzerinden fikirlerini gönderebilecek.

Kazananlar, THY'nin 90. yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

THY'nin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Tüm dünyadan katılımın hedeflendiği 90. Yıl Fikir Yarışması'nda, THY yolcularından ya da yolcu adaylarından uçuş deneyimlerini zenginleştirecek fikirlerini paylaşmalarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  • Türk Hava Yolları
  • 90 YIL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.