THY, Afganistan uçuşlarını iptal etti

16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:43 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:36

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi.



Afganistan'daki son gelişmelerin ardından THY tarifeli tüm Kabil uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin İstanbul'dan Kabil'e ve Kabil'den İstanbul'a haftada 10'ar tarifeli uçuşu bulunuyordu.

THY, Kabil'den Türkiye'ye ilk tahliye uçağının ise bugün öğleden sonra İstanbul'a geleceğini belirtti.

Taliban, Afganistan'da en son Kabil'i de alarak tüm ülkenin kontolünü ele geçirdi. Taliban, Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayının kontrolünü ele geçirmesinin ardından Afganistan'da savaşın bittiğini ilan ederken, Batılı ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyorlar.

Öte yandan Afganistan sivil havacılık kurumu Kabil hava sahasının askeri uçakların kullanımına devredildiğini açıklarken, hava sahasını kullanan uçakların güzergahlarını değiştirmesi çağrısında bulunuldu.