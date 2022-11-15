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THY, BAE uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı

Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.

AA15 Kasım 2022 Salı 22:08 - Güncelleme:
THY, BAE uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı.

YILIN 10 AYINDA TAŞIDIĞI YOLCU SAYISI 60 MİLYONU GEÇTİ

THY ekim ayına ait hava trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıkladı.

Ekim ayında arz edilen koltuk kapasitesini, salgın öncesi dönemi ifade eden 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8 arttıran THY, yüzde 85,2 doluluk oranı ile 6,6 milyon yolcu taşıdı.

Geçen aya ait verilerin kesinleşmesiyle birlikte THY'nin yılın 10 ayında taşıdığı yolcu sayısı ise 60,5 milyona ulaştı.

TAŞINAN KARGO 1,4 MİLYON TONA YÜKSELDİ

Ekim sonu itibarıyla filosunda 388 uçak bulunan THY'nin taşıdığı kargo-posta ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,2'lik artışla 1,4 milyon tona yükseldi.

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