THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: Türk Hava Yolları Ekim ayında % 83,4 doluluk oranına ulaştı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından Türkiye'nin en değerli markası THY'nin Ekim ayına ilişkin son bilgilerini paylaştı. Üstün yaptığı paylaşımda 'Türk Hava Yolları tarihinin en iyi performansını sergilemeye devam ediyoruz. Ekim ayında 6,5 milyon yolcumuzu %83,4 doluluk oranı ile taşıdık. Kargo taşıma hacmimizi ise geçen yılın aynı dönemine göre %24 artırdık' ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada da şu bilgilere yer verildi;

* Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Ekim ayında da devam edilmiş olup, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %5’lik artış göstererek 6,5 milyona, toplam doluluk oranı ise %83,4’e ulaştı.

* Ekim ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış Hat doluluk 3 puanlık artışla %83,2 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise %85,1 doluluk oranına ulaşıldı.

* Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık %7’lik bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç Yurtdışı yolcu sayısında ise %8’lik bir artış yaşandı.

* Kargo ve Posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre %24 arttı. Kargodaki bu büyümeye %42 ile İç Hatlar, %35 ile Afrika, %30 ile K. Amerika ve %24 ile Avrupa katkı sağladı.

* Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika’da yaklaşık 7 puan, K. Amerika’da 4 puan, Avrupa ve Uzak Doğu’da ise 3 puan artış gerçekleşti.

Ocak-Ekim 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre ise;

* Yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre talepte yaklaşık %10’luk artış sağlanıp, yolcu sayısı da %11 artarak 64 milyonu aştı.

* Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim döneminde 3 puanlık artış ile %82,2 olarak gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak %82 seviyesine ulaşırken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak %86 seviyesine ulaştı.

* Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık %13’lük önemli bir artış yaşanmıştır.

* Yılın ilk on ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre %25 artarak 1 milyon tonu aştı.