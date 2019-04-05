THY 'Büyük Göç'ü kısa filmle anlattı: 'En Uzun Yolculuk'

THY'ye ait mazleme, konteyner ve araçların Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri tüm hızıyla sürüyor.

THY, yeni evi İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç'ünü anlatan bir kısa film yaptı. Tarihi taşınmayı anlatan "En Uzun Yolculuk" izleyenlere dünyanın en büyük havalimanına taşınmanın sevinç ve gururu ile duygusal anları bir arada yaşattı. THY personelinin oyuncu olarak rol aldığı kısa film sosyal medyada büyük beğeni topladı.