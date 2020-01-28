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THY, deprem bölgesine ulaştırılacak yardımları ücretsiz taşıyor

Türk Hava Yolları (THY), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bölgeye yardımları ücretsiz taşıyor.

AA28.01.2020  17:18 - Güncelleme: 28.01.2020  17:18

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin ilk anından itibaren AFAD başta olmak üzere devletin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir koordinasyon içerisinde destek çalışmalarını sürdüren THY, AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştırılan tüm yardım malzemelerinin taşınmasında milli bayrak taşıyıcı hava yolu olmanın verdiği sorumluluğu yerine getiriyor.

Ayrıca, THY'nin kurum içerisinde başlattığı yardım kampanyasından elde edilecek yardımlar, ilgili kuruluşlar aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak ve acil ihtiyaçların giderilmesinde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, afetin açtığı yaraların, güçlü devlet ve yüce milletin kenetlenmesiyle kısa sürede sarılacağına yürekten inandığını belirtti.

Aycı, bölge halkıyla ve ilgili devlet kurumlarıyla tam bir dayanışma ve koordinasyon içinde, tüm organlarıyla desteklerini ilk andan itibaren vermeye başladıklarını kaydederek, "Çalışmalarımızı AFAD ile birlikte yürütmekte ve yardım malzemelerini bölgeye ücretsiz olarak hava kargo yoluyla taşımaktayız. Kurum içerisinde başlatmış olduğumuz yardım kampanyası ile de çalışma arkadaşlarımız bölgeye desteklerini göndermeye devam ediyor. Ortaklığımız, ihtiyaç duyulan her an koşulsuz destek vermeyi sürdürecektir." değerlendirmesini yaptı.

THY, Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla "TC-LOG" tescilli "Airbus A330-300" tipi uçağı ile AFAD ekipleri ve ekipmanlar ile aynı gece saat 02.00’de Elazığ’a hareket etmişti. İstanbul Havalimanı’ndan Elazığ'a ve Malatya'ya birer, Sabiha Gökçen'den Elazığ'a 1, Ankara’dan Elazığ'a ise 2 ek sefer planlayan THY, ayrıca belirli tarih aralığındaki Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştirme imkanı sağlamış, depremin hemen ardından da Elazığ’a sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra etmişti.

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