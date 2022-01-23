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THY duyurdu: 31 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

AA23 Ocak 2022 Pazar 20:26 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 20:26
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ettiklerini belirterek, "24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri kaydedildi.

  • Türk Hava Yolları
  • sefer iptali

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