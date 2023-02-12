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THY duyurdu! Deprem bölgesinden tahliye uçuşları için yeni karar

Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon yapılmasına bu akşam saat 20.00'de başlanacağını bildirildi.

AA12 Şubat 2023 Pazar 18:14 - Güncelleme:
THY duyurdu! Deprem bölgesinden tahliye uçuşları için yeni karar
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Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon yapılmasına bu akşam saat 20.00'de başlanacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren sadece rezervasyon yapanların uçağa kabul edilecekleri belirtilerek, şu bilgiler verildi:

REZERVASYON SİSTEMİ AÇILACAK

"Vatandaşlarımızı bekletmemek için bu akşam 20.00 itibarıyla online kanallarımızdan rezervasyon sistemi açılacaktır. Yarın sabah 09.00'dan sonraki uçuşlar rezervasyon üzerinden sağlanacaktır. Sabah 09.00 öncesi uçuşlarda havalimanından binişler gerçekleştirilecektir."

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