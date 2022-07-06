THY filosunu büyütüyor! 7. uçakta İstanbul'da

Türk Hava Yolları (THY), filosunu yeni nesil uçaklarla büyütmeye devam ediyor.

THY, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği A350-900 tipi uçaklardan 7'ncisini de filosuna kattı.

Fransa'nın Toulouse şehrindeki Airbus fabrikasından teslim alınan THY'nin TC-LGG kuyruk tescilli Airbus A350-900 tipi yeni nesil uçağı, saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na indi. Turkish Teknik'e ait hangarın önüne park eden uçak, işlemlerinin ardından ileriki günlerde seferlerine başlayacak.

Son teknolojiye sahip özellikleriyle dikkati çeken A350-900'ler, sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkıyor. Kokpitinde 6 adet dokunmatik ekran ve uçağın dışına monte edilen kameralar sayesinde taksi yollarının kokpitten izlenmesi gibi birçok yeniliğin hayata geçirildiği yeni nesil uçaklar, pilotlara büyük kolaylık sağlıyor. Uçak, modern ve konforlu, 32 adet "Business" ve 297 adet "Comfort ekonomi" olmak üzere 329 koltuklu iki sınıf kabin düzenine sahip. Buna ek olarak uçak, uzun mesafeli uçuşlarda daha keyifli bir yolculuk deneyimi için yüksek çözünürlüklü ekranlar ve internet bağlantısı sunan en yeni nesil uçak içi eğlence sistemiyle donatıldı.

- YAKIT TÜKETİMİNDE YÜZDE 25'LİK AZALMA

Airbus A350'ler, en yeni aerodinamik tasarıma, karbon fiber gövde ve kanatlara, yeni nesil yakıt tasarruflu Rolls-Royce motorlara sahip. Bu son teknolojilerle birlikte yakıt tüketiminde yüzde 25'lik bir azalma ile rakipsiz bir verimlilik sunuyor.

THY'nin filosundaki A350-900'ler, New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli hatlarda uçuyor.

Sipariş verilen aynı model diğer uçaklar da peyderpey THY'nin filosuna katılacak.

- THY'NİN UÇAK SAYISI 380 OLDU

Airbus A350-900 tipi uçağın gelmesiyle THY'nin filosundaki yolcu uçağı sayısı 360, kargoda kullanılanlar dahil edildiğinde ise toplam uçak sayısı 380 oldu.