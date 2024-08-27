THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan hava yolu şirketi THY, yeni uçak alımlarıyla filosunu genişletmeye devam ediyor.

Şirket, filosuna ağustosta katılan iki yeni nesil A350 uçağın İsviçre frangı cinsinden finansmanını, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamladı. Bu işlem, THY'nin finansör tabanına coğrafi olarak çeşitlendirme ve genişletme becerisi sunarken, kur riskini en aza indirip maliyet verimliliğinden yararlanarak güçlü finansal yönetim yaklaşımını da ortaya koydu.

KfW IPEX-Bank Küresel Mobilite Başkanı Sebastian Blum da THY ile ilişkileri güçlendirmekten mutlu olduğunu belirterek, "Müşterimizin filo modernizasyonunu desteklemek, Avrupa'da ve dünya çapında mobilitenin dönüşümüne katkıda bulunma tutkumuzla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yakıt verimliliği en yüksek motorlarla donatılmış modern Airbus A350 geniş gövde uçaklar, THY'nin uzun mesafe ana filosunun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Şirketin yakın zamanda Airbus ile 355 uçak için önemli bir satın alma anlaşması imzalaması, THY'yi önümüzdeki yılların en büyük filo büyümelerinden birine hazırlıyor.