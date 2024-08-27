İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0358
  • EURO
    38,052
  • ALTIN
    2747.89
  • BIST100
    9592.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY filosunu genişletmeye devam ediyor: Airbus A350'lerin İsviçre frangı cinsinden finansmanı başarıyla tamamlandı
Güncel

THY filosunu genişletmeye devam ediyor: Airbus A350'lerin İsviçre frangı cinsinden finansmanı başarıyla tamamlandı

Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayında filoya katılan iki yeni nesil A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamladı.

AA27 Ağustos 2024 Salı 11:38 - Güncelleme:
THY filosunu genişletmeye devam ediyor: Airbus A350'lerin İsviçre frangı cinsinden finansmanı başarıyla tamamlandı
ABONE OL

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan hava yolu şirketi THY, yeni uçak alımlarıyla filosunu genişletmeye devam ediyor.

Şirket, filosuna ağustosta katılan iki yeni nesil A350 uçağın İsviçre frangı cinsinden finansmanını, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamladı. Bu işlem, THY'nin finansör tabanına coğrafi olarak çeşitlendirme ve genişletme becerisi sunarken, kur riskini en aza indirip maliyet verimliliğinden yararlanarak güçlü finansal yönetim yaklaşımını da ortaya koydu.

KfW IPEX-BANK, THY İLE İŞBİRLİĞİNDEN MUTLU

KfW IPEX-Bank Küresel Mobilite Başkanı Sebastian Blum da THY ile ilişkileri güçlendirmekten mutlu olduğunu belirterek, "Müşterimizin filo modernizasyonunu desteklemek, Avrupa'da ve dünya çapında mobilitenin dönüşümüne katkıda bulunma tutkumuzla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

THY FİLOSUNU GENİŞLETİYOR

Yakıt verimliliği en yüksek motorlarla donatılmış modern Airbus A350 geniş gövde uçaklar, THY'nin uzun mesafe ana filosunun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Şirketin yakın zamanda Airbus ile 355 uçak için önemli bir satın alma anlaşması imzalaması, THY'yi önümüzdeki yılların en büyük filo büyümelerinden birine hazırlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.