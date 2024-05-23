THY filosunu güçlendiriyor

Konuyla ilgili havayolu şirketinin faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Raporda havayolu şirketinin yılın ilk çeyreğindeki yolcu ve trafik rakamları, şirket yapısı ve 2033 yılı hedefleriyle ilgili bildirimlerde bulundu. Rapora göre şirket konsolide net karı yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 931 milyon liraya yükseldi. Havayolu şirketi geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 418 milyon lira konsolide net kar elde etmişti.

YENİ UÇUŞ NOKTALARI

Havayolu şirketi yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda uçak müsaitliği ve pazar şartlarına bağlı olarak Suudi Arabistan'ın Abha, Mısır'ın Aswan, Rusya'nın Mahaçkale, İspanya'nın La Coruna, Azerbaycan'ın Lenkeran, Fransa'nın Nantes, Sudan'ın Port Sudan, Kazakistan'ın Atyrau, Pakistan'ın Sialkot, Somali'nin Hargeisa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver ve Polonya'nın Katoviçe noktalarına tarifeli yolcu seferlerin başlayacağını açıkladı. Geniş uçuş ağı ve yüksek bağlantılılık sağlayan Türk Hava Yolları, 2033 yılında uçulan dış hat nokta sayısını 295'ten 345'e çıkartmayı hedefliyor.

FİLODA GENİŞLEME DEVAM EDİYOR

Pandemi dönemi sonrası yeniden toparlanma sürecinde başı çeken havayolu şirketlerinden biri olan THY, bu konuda 2033 yılı hedeflerini de belirledi. Söz konusu dönemde havayolu şirketi filo ve yolcu sayısını 2 katına çıkartmayı planlıyor. 2022 yılında 394 olan uçak sayısını 2033 yılında 800'ün üzerine çıkarmayı ve arz edilen kapasitesini 2022 yılına göre 2,5 kat artırmayı hedefliyor. Halihazırda filosunda 455 uçak bulunan THY, 31 Mart tarihi itibariyle filoya 1 adet Airbus A321 NEO, 1 adet Boeing B737-9, 2 adet Airbus A350-900 ve 3 adet Boeing 737-9 MAX uçakları dahil etti.

KARGO UÇUŞ NOKTASI 150'YE YÜKSELECEK

10 yıllık strateji kapsamında Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek teknolojiyle donatılan, dünyanın en büyük terminalleri arasında yer alan mega kargo tesisi SMARTIST'in sunduğu imkanlar ve Türk Hava Yolları'nın benzersiz genişlikte uçuş ağı sayesinde 2033 yılında taşınan yük miktarını 2022 yılının 2,3 katına çıkarmayı planlıyor. 2022 yılında 104 adet olan kargo uçuş noktasını 2033 yılında 150'ye yükseltmeyi ön görüyor. Turkish Cargo, pazar payı ve hizmet kalitesinde dünyada ilk üç hava kargo markalarında biri olmayı hedeflenmekte.

FİLONONUN YÜZDE 75'İ YENİ NESİL UÇAKLARDAN OLUŞACAK

Havayolu şirketinin 2033 stratejisi kapsamında yolcularına bütünleşik ve tüm kanallarda kişiselleştirilmiş hizmet sunmayı, dijital dönüşüm alanında yeni projeler geliştirerek en iyi dijital deneyim sunan üç hava yolundan biri olmayı amaçlıyor. Operasyonel büyüme hedeflerinin yanında sürdürülebilir bir dünya için de hedefler koyan THY, 2033 yılı stratejisi kapsamında filonun yüzde 75'inin yeni nesil uçaklarda oluşmasını, bu sayede operasyonel iyileştirmelerle birlikte toplamda yüzde 5 yakıt tüketimini azaltacak.

PERSONEL SAYISI YÜZDE 8 ARTTI

31 Mart 2023 tarihi itibariyle 30 bin 772 olan Türk Hava Yolları çalışan sayısı 31 Mart tarihi itibariyle yüzde 8 artarak 33 bin 350 oldu. Havayolu şirketinde 6 bin 854 pilot ve pilot adayı, 15 bin 69 kabin memuru, 55 uçak bakım teknisyeni, 3 bin 495 yurt dışı ve 7 bin 877 yurt içinde çalışan personel bulunmakta.