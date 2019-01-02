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THY iki günde 300 bin kişi taşıdı

Yeni yılı Türkiye’de karşılayan yerli ve yabancı turistlerin seyahatleri Türk Hava Yolları’nın (THY), iki günde dünya genelinde 300 bin yolcu taşımasını sağladı.

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Atatürk Havalimanı’nda ise önceki gün transitler hariç 112 bin 600 yolcu geçiş yaptı. 

KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul genelinde otellerde doluluk oranları yüzde 90’lara çıkarken, birçok ülkeden yeni yıl tatili için çok sayıda turist İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’ndan 27-30 Aralık tarihlerini kapsayan 4 günde geçen yolcu sayısı da transitler hariç 530 bin kişiyi buldu. Bu yolcuların 352 bin 500’ü dış, 178 bini ise iç hatlar yolcularından meydana geldi. Yeni yıla İstanbul’da girenlerin 1 Ocak’tan itibaren ülkelerine dönüşleri de başlaması dünden itibaren Atatürk Havalimanı’nda dönüş yoğunluğa neden oldu. Terminal girişlerinde ve biniş bankolarında zaman zaman kuyruklar yaşandı. Yolcu kuyrukları zaman zaman dışarı taştı. Pasaport polisleri yolcuları uçaklarına yetiştirebilmek için tüm bankoları dolu tutarken, Atatürk Havalimanı’nda 1 Ocak’ta iç ve dış hatlar da toplam 112 bin 600 yolcu geçiş yaptı. Bu yolcuların 35 bini iç, 77 bin 600’ü ise dış hat yolcularından oluştu. Tatilci dönüşlerinin daha da artmasının beklendiği bugün dış hat yolcu sayısının 90 binleri bulacağı öğrenildi. 

 

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