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THY ile China Eastern Havayolları arasında işbirliği

Çin'in Şangay kentinde düzenlenen uluslararası havacılık forumu North Bund Forum 2023 çerçevesinde Türk Hava Yolları (THY) ile China Eastern Havayolları arasında mutabakat anlaşması imzalandı.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 18:44 - Güncelleme:
THY ile China Eastern Havayolları arasında işbirliği
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sonrası Türkiye-Çin pazarının toparlanmasının ardından China Eastern Havayolları İstanbul'a sefer düzenleme kararı aldı. Bu karar ve yapılan görüşmeler doğrultusunda China Eastern Havayolları bugün ilk seferini gerçekleştirdi. Şangay-İstanbul hattında yapılacak uçuşlar, haftalık 3 frekans olarak karşılıklı icra edilecek.

Şangay'da gerçekleşen görüşmede, iki hava yolu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi mutabakatına varıldı. Bu çerçevede, iki hava yolu arasındaki mevcut Özel Prorasyon Anlaşması'nın verimliliği artırılacak.

  • THY-CEH Anlaşması
  • THY-CEH İşbirliği
  • Havacılık Forumu

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