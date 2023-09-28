THY ile China Eastern Havayolları arasında işbirliği

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sonrası Türkiye-Çin pazarının toparlanmasının ardından China Eastern Havayolları İstanbul'a sefer düzenleme kararı aldı. Bu karar ve yapılan görüşmeler doğrultusunda China Eastern Havayolları bugün ilk seferini gerçekleştirdi. Şangay-İstanbul hattında yapılacak uçuşlar, haftalık 3 frekans olarak karşılıklı icra edilecek.

Şangay'da gerçekleşen görüşmede, iki hava yolu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi mutabakatına varıldı. Bu çerçevede, iki hava yolu arasındaki mevcut Özel Prorasyon Anlaşması'nın verimliliği artırılacak.