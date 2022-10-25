İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2022 Salı / 30 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6099
  • EURO
    18,3737
  • ALTIN
    981.039
  • BIST100
    3997.87
Güncel

THY ile Togg arasında mil birliği

Türk Hava Yolları ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobil Togg arasında mil birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Togg, THY Miles&Smiles ile dünyada karayolunda statü mili kazandıran ilk mobilite markası olacak.

DHA25 Ekim 2022 Salı 13:24 - Güncelleme:
THY ile Togg arasında mil birliği
ABONE OL

2023 yılının ilk çeyreğinde elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan Togg, kullanıcıyı merkeze alan mobilite ekosistemini güçlü iş birliktelikler kurmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında iş birliğine imza atan Togg, program üyelerine Mil ve statü Milleri kazandırmanın seçeneklerini sunacak. Togg, kendi sadakat programı kapsamında Türk Hava YollarıMiles&Smiles üyelerine kazandıracağı Mil için üyelerin Togg akıllı cihazına sahip olması gerekmeyecek. Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyeleri, Togg ekosisteminin kullanıcıya sunacağı navigasyon ya da e-cüzdan gibi tüm ürün ve servisler üzerinden Mil kazanabilecek. Kazanılan Millerle üyeler ödül bilet düzenleyebilir, Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken bilet tutarının bir kısmını Milleri ile alabilir ve shopandmiles.com web sitesinden alışveriş yapabilecekler.

"SABIRSIZLANIYORUZ"

THY ile yapılan anlaşma ile ilgili olarak bir açıklama yapan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş,

"Akıllı cihazımızla birlikte oluşturduğumuz mobilite ekosisteminde kullanıcılarımıza kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor, iş ortaklarımızla birlikte fırsatlar dünyamızı geliştiriyoruz. Yola çıktığımız ilk günden itibaren yanımızda olan dünya markamız Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında yeni bir ortaklığa adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğiyle dünyada kullanıcılara karayolunda statü Mil kazandıran ilk şirket olacağız. Miles&Smiles üyelerini mobilite ekosistemimizin sunacağı fırsatlarla tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz"" dedi.

  • Türk Hava Yolları
  • TOGG
  • Miles&Smiles

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.