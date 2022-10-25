THY ile Togg arasında mil birliği

2023 yılının ilk çeyreğinde elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan Togg, kullanıcıyı merkeze alan mobilite ekosistemini güçlü iş birliktelikler kurmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında iş birliğine imza atan Togg, program üyelerine Mil ve statü Milleri kazandırmanın seçeneklerini sunacak. Togg, kendi sadakat programı kapsamında Türk Hava YollarıMiles&Smiles üyelerine kazandıracağı Mil için üyelerin Togg akıllı cihazına sahip olması gerekmeyecek. Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyeleri, Togg ekosisteminin kullanıcıya sunacağı navigasyon ya da e-cüzdan gibi tüm ürün ve servisler üzerinden Mil kazanabilecek. Kazanılan Millerle üyeler ödül bilet düzenleyebilir, Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken bilet tutarının bir kısmını Milleri ile alabilir ve shopandmiles.com web sitesinden alışveriş yapabilecekler.

"SABIRSIZLANIYORUZ"

THY ile yapılan anlaşma ile ilgili olarak bir açıklama yapan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş,

"Akıllı cihazımızla birlikte oluşturduğumuz mobilite ekosisteminde kullanıcılarımıza kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor, iş ortaklarımızla birlikte fırsatlar dünyamızı geliştiriyoruz. Yola çıktığımız ilk günden itibaren yanımızda olan dünya markamız Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında yeni bir ortaklığa adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğiyle dünyada kullanıcılara karayolunda statü Mil kazandıran ilk şirket olacağız. Miles&Smiles üyelerini mobilite ekosistemimizin sunacağı fırsatlarla tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz"" dedi.