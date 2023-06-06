İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,5076
  • EURO
    23,1632
  • ALTIN
    1356.98
  • BIST100
    5388.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY ile Vietnam Hava Yolları arasında imzalar atıldı
Güncel

THY ile Vietnam Hava Yolları arasında imzalar atıldı

Türk Hava Yolları (THY) ile Vietnam Hava Yolları arasında ortak uçuş anlaşması yapıldı.

AA6 Haziran 2023 Salı 14:13 - Güncelleme:
THY ile Vietnam Hava Yolları arasında imzalar atıldı
ABONE OL

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla her iki taşıyıcının yolcularına Türkiye, Vietnam ve İstanbul bağlantılı diğer nokta uçuşlarında da alternatif sunulması sağlanacak.

Vietnam Hava Yollarının Hanoi-Da Nang-Hanoi ile Ho Chi Minh-Da Nang-Ho Chi Minh seferleri "TK" kodu ile icra edilebilecek.

THY'nin İstanbul-Hanoi-İstanbul ile İstanbul-Ho Chi Minh-İstanbul seferleri de "VN" kodu ile gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada her iki bayrak taşıyıcı hava yolunun kod paylaşımı anlaşmasını imzalayıp sağlam işbirliklerini daha da pekiştirdiğini belirtti.

Böylece daha fazla misafirin bu iki eşsiz ve güzel ülkeyi ziyaret edebileceğini kaydedilen açıklamada, "Ayrıca gelecek dönemde artan kapasite ve ürün çeşitliliğiyle bu anlaşma, iki hava yoluna da katkı sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Vietnam Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Le Hong Ha da anlaşmanın yolculara daha fazla seçenek ve fayda sunduğunu belirterek, "Anlaşma, Vietnam Havayolları ve THY'nin uçuş ağı genişlemesine ve hizmet çeşitlendirmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu işbirliği, daha fazla yolcunun Vietnam ve Türkiye'yi ziyaret etmesini elverişli kılarak iki ülke arasındaki ekonomik, kültür ve turizm faaliyetlerini destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Vietnam Hava Yolları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.