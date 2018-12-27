THY İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferler başlatıyor
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferlere başlayacağını duyurdu.
- AA
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda yeni seferlerimizi açıyoruz. Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, yurt dışına (izinleri temin ederek) Moskova, Paris, Londra, Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis, Aşkaabat; yurt içine Diyarbakır, Kayseri, Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz." bilgisini verdi.
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