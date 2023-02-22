THY, KAP'a bildirdi! Yeni bir birim kuruluyor

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca, Ortaklığımız ve iştiraklerimizin ana faaliyet alanı dışında kalan temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla yüzde 100 THY iştiraki olan 'THY Destek Hizmetleri AŞ' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir." denildi.

THY Yönetim ve İcra Kurulu, şirketin ana faaliyetleri dışındaki hizmetleri için taşeronda çalışan personelin kurulacak yeni bir şirkete alınacağını açıklamıştı.