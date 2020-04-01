İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6697
  • EURO
    7,3032
  • ALTIN
    341.266
  • BIST100
    89179.9
Güncel

THY koronavirüs önlemlerini açıkladı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs önlemleri doğrultusunda yurtdışı uçuşlarını iptal eden Türk Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle yeni finansman imkanlarını değerlendirerek, likidite seviyesini güçlü tutacak önlemler aldığını duyurdu.

DHA01 Nisan 2020 Çarşamba 14:20 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:20
ABONE OL

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde havacılık sektörünü de felç etti. Salgın nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de havayolu şirketlerinin birçok sefer iptal edildi, uçaklarının büyük bölümü de yere indirildi. Yolcu sayısındaki kayıplarla gelirleri düşen havayolu şirketleri zor durumda kaldı. Türk Hava Yolları'da koronavirüsün etkisini en aza indirmek adına çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri bildirdi.THY, yeni koronavirüs (Covid-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarında önemli düzenlemelere gidildiğini ve salgın ile mücadele kapsamında tüm dış hat uçuşlarını 27 Mart 2020 saat 23:59 (TSİ) itibarıyla geçici süreliğine durdurulduğunu, iç hat uçuşlarının ise önemli büyükşehirlere olmak üzere kısıtlı şekilde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

"MALİYET AZALTICI TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

THY'nin konuyla ilgili KAP bildirimi şöyle; "Ortaklığımız, şirketin operasyonel maliyetlerini azaltmak ve finansal likiditesini artırmak için çalışmalar yapmaktadır. Personel giderleri ile ilgili gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma gibi maliyet azaltıcı tedbirler almaktadır. Planlanan yatırım kalemlerinden önemli bir bölümünü iptal etmektedir veya ertelemektedir. Ayrıca, yeni finansman imkanlarını değerlendirerek likidite seviyesini güçlü tutacak önlemleri almaktadır. Önemli tedarikçiler ile görüşülüp ödeme takvimlerinin revizesi üzerine çalışılmaktadır. Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmaktadır. Konu hakkındaki önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

İşte Başakşehir Şehir Hastanesi'ndeki son durum

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz
Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net
Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür
Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

Teslim tarihi belli oldu
Teslim tarihi belli oldu

Teslim tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.