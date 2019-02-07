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THY logosunu Rusya’da buz pistine kazıttı

THY, en önemli pazarlarından Rusya’da daha önce Putin’in de oyun oynadığı buz hokeyi sahasına logosunu kazıttı. Organizasyon büyük çekişmeye sahne oldu.

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Dünya çapında gerçekleştirdiği sponsorluklarla adından söz ettiren Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en ünlü buz hokeyi kulüplerinden biri olan Spartak Moskova’nın ana sponsoru oldu. Dün akşam binlerce kişinin salondan izlediği ve milyonlarca kişinin de televizyondan canlı takip ettiği HC Spartak Moskova - Soçi karşılaşmasında buz pistine logosunu kazıttıran THY, Rusya’da günün konusu oldu. 

SPARTAK SEVGİSİ VAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de zaman zaman Night Hockey League turnuvasında forma giyerek çıktığı buz pistindeki mücadeleler Rusya’da büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Spartak Moskova’nın 3-1 kazandığı karşılaşmayı tribünden izleyen THY Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı,“Spartak’ın iç saha karşılaşmalarının tamamını yerinden izlemeye çalışıyorum. Bu gidişle kendimi deplasman maçlarında da görürsem hiç şaşırmam” diye konuştu.  

TURİZME KATKI İÇİN

“Spartak Moskova’nın karşılaşmalarını 10 bin kişi salondan ve milyonlarca kişi televizyondan izliyor” diyen  Turan Yardımcı “Hem formasının üzerinde hem de buz pistinde logomuzun olması bize gurur veriyor. Öte yandan salondaki dev ekranda Türkiye’yi de tanıtan reklam filmimizin oynatılıp devre aralarında da üzerinde logomuzun olduğu zeplinin uçurulması hiç şüphesiz Türkiye markasına ve turizmimize de katkı sunuyor” dedi.

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