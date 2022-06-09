THY mayıs ayında 6,3 milyon yolcu taşıdı

Mayıs ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na açıklayan THY, bazı ülkelerin seyahat kısıtlamalarını sürdürmesine rağmen, artan taleple koltuk kapasitesini koronavirüs pandemisi öncesi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12,6 artırdı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada pandeminin olumsuz etkilerinden en hızlı şekilde sıyrılan şirketin, gökyüzündeki başarılı günlerini yeniden yaşadığı belirtildi. Sektörün durma noktasına geldiği sıfır yolculu günleri güçlü bir performans ile geride bıraktığı vurgulanırken, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranının aşılarak 6,3 milyon yolcu taşındığı kaydedildi.

BİLAL EKŞİ: YENİDEN GÜZEL ŞEYLER KONUŞMA ZAMANI

Açıklamada, mayıs ayı rakamlarına ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin görüşlerine yer verildi. Ekşi, "Pandemi günlerinde sektörümüz durma noktasına gelse de biz Türk Hava Yolları ailesi olarak hiç durmadık. Başarıyı hedefleyen rotamıza daha güçlü şekilde döneceğimizi bilerek çalıştık, bugünleri hedefledik. Mayıs ayı rakamlarımız hedeflerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Mayıs ayında Türk Hava Yolları'nın ayrıcalıklı seyahat deneyimini tercih eden 6,3 milyon misafirimiz ile bulutların üzerinde yeniden görüşeceğimize inanıyor ve onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi yeniden güzel şeyler konuşma zamanı. " ifadelerini kullandı.

Öte yandan hava kargo sektöründeki önemli bir büyüme sağlayan THY'nin mayıs ayı rakamları da belli oldu. Mayıs ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 144 bin tona ulaştı.

MAYIS 2022 TRAFİK SONUÇLARI

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Toplam 6,3 milyon yolcu taşıyan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 79,5; iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,3 arttı ve 144 bin tona ulaştı.

OCAK- MAYIS 2022 TRAFİK SONUÇLARI

Ocak- Mayıs döneminde taşınan yolcu sayısı 24 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak- Mayıs döneminde yüzde 73,5 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 72,5 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 82,8 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Ocak - Mayıs döneminde 2019 yılında 72,7 milyar iken, 2022 yılında 71,8 milyar olarak gerçekleşti. Ocak - Mayıs döneminde toplam taşınan Kargo ve Posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 673 bin ton olarak gerçekleşti. Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 376 oldu."