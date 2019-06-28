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THY, 'rüya uçağı' Maçka'nın görüntülerini paylaştı

Şehit Eren Bülbül'ün memleketi Maçka'nın adının verildiği THY'nin ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağının sefer öncesi hangarda hazırlanmasıyla ilgili çalışmaların görüntüsü paylaşıldı.

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Türk Hava Yolları (THY) şehit Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka"nın adının verildiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağının seferden önceki hazırlığının görüntüsünü yayımladı. 
 
THY, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına memleketi "Maçka" ismi verilen uçağın sefere çıkması için hazırlıklara başladı. 
 
THY'nin resmi Twitter hesabından "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da" ifadeleriyle yapılan paylaşımda, 15 saniyelik video da yer aldı. 
 
Bu paylaşım, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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