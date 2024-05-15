THY, seyahat acentelerine yönelik ''TKCONNECT'' platformunu başlattı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TKCONNECT platformu, THY'nin farklılaştırılmış bilet ücretleri de dahil olmak üzere seyahat acentelerine sağladığı ayrıcalıklar, özel promosyon ücretler, görsellerle desteklenebilir zengin içerikler, fazla bagaj, koltuk seçimi, özel ekipman gibi ek hizmetlere yönelik avantajlı ücretleri içeriyor.

TKCONNECT, kullanıcı ara yüzüyle seyahat acentelerine rezervasyon, biletleme ve biletleme sonrası hizmetleri basitleştiren kullanıcı dostu web tabanlı rezervasyon portalı ile anlık ücret, envanter ve ek hizmet fırsatları sağlıyor.

Henüz TKCONNECT'e dahil olmayan acenteler, Global Dağıtım Sistemleri (GDS) üzerinden THY'nin mevcut içeriğine erişebilmeye devam edecek. Ancak 1 Ekim 2024 itibarıyla GDS üzerinden yapılan rezervasyonlarda dağıtım maliyetleri açısından ek ücret uygulanacak.

TKCONNECT ile ilgilenen seyahat acenteleri, detaylı bilgiye ndc.thy.com adresi üzerinden veya THY satış ekiplerinden ulaşabilecek.

