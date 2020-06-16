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Güncel

THY, Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu gerçekleştirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki Türk vatandaşları için 4. tahliye uçuşu gerçekleştirildi.

AA16 Haziran 2020 Salı 17:58 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 17:59
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Türkiye’ye dönmek isteyen 286 Türk vatandaşı, Hartum'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda getiriliyor.

Hartum Uluslararası Havalimanı girişinde ateş kontrolü yapılan vatandaşlar, TSİ 17.30’da İstanbul’a hareket etti.

- 5. ÖZEL SEFER YARIN YAPILACAK

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın yerel saatle 15.00'te gerçekleştirilmesi planlanan 5. özel seferle de 125 yolcu yurda getirilecek.

Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 24 Mart ve 22 Nisan'da da seferler düzenlenmişti.

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