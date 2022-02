THY Teknik AŞ, üç firmayla bakım anlaşmasına imza attı

AA 25 Şubat 2022 Cuma 10:45 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 10:45

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY Teknik AŞ, 22 ve 23 Şubat'ta Dubai'de düzenlenen, havacılık sektöründen birçok firmanın bulunduğu MRO Middle East 2022 Fuarı'na katıldı.

THY Teknik AŞ, fuar kapsamında Dubai merkezli Flydubai ile 2 Boeing 737NG uçağının C bakımları, Kuveyt merkezli hava yolu operatörü Jazeera Airways ile de 3 Airbus A320neo uçağının C bakımlarının yapılması konusunda anlaşma imzaladı. Fuar esnasında müşteri portföyüne AMROS Global'i dahil eden THY Teknik AŞ, İsviçre merkezli firmayla 2 Airbus A330 uçağının C bakımlarının yapılması konusunda mutabakat metnine imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, her geçen gün kabiliyetlerini daha da geliştirerek hizmet verdikleri coğrafyayı genişlettiklerini aktardı.

Akbulut, şunları kaydetti:

"Bakım emniyeti ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sürdürdüğümüz bakım faaliyetlerimizin müşterilerimizin bizi tercih etmesindeki en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Bir süredir farklı projelerde birlikte çalıştığımız Flydubai ve Jazeera Airways firmalarının şirketimize yeni uçaklar emanet etmesi, hizmet kalitemizin ve bize duyulan güvenin bir göstergesidir. AMROS Global ile imzaladığımız anlaşmanın da uzun yıllar sürecek bir iş birliğinin ilk adımı olmasını temenni ediyorum."