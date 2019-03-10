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THY uçağı ABD'de türbülansa girdi

Türk Hava Yolları uçağının, New York meydana yaklaşma sırasında türbülansa girmesi sonucu 28 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralandı.

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Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın, New York Havalimanı'nda, meydana yaklaşma sırasında türbülansa girmesi sonucu 28 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralandı.
 
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, TK 01 sefer sayılı İstanbul - New York uçuşunu icra eden TC-JJG kuyruk kodlu uçağın, New York meydana yaklaşma sırasında öngörülemeyen olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kaldığı belirtildi.
 
Uçakta, 326 yolcu ve 18 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Türbülans nedeniyle 28 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçuşumuzda görevli, deneyimli ekibimizin idaresinde uçağımız JFK meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş, durumdan etkilenen 28 yolcumuz ve 2 ekip arkadaşımız kontrol amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan THY'nin, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğu ve yolcularla ekibin sağlık durumunun yakından takip edildiği aktarıldı.
 
THY Basın Müşavirliğinden yapılan diğer açıklamada ise "New York meydana yaklaşma sırasında öngörülemeyen olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalan, TC-JJG kuyruk kodlu uçağımızda gerçekleştirilen teknik incelemelerde herhangi bir aksaklık görülmemiştir. Uçağımız, TK12 sefer sayılı New York - İstanbul seferimizi icra etmek üzere planlanan tarife saatinde havalanmıştır." bilgisi verildi. 

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