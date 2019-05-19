THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle Tahran'a zorunlu iniş yaptı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den İstanbul'a giden Türk Hava Yollarına (THY) ait Boeing 777-36N ER tipi uçak bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tahran'a zorunlu iniş yaptı.