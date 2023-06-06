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Güncel

THY ve ITA Airways'ten ortak karar! 9 hat için anlaşma sağlandı

Türk Hava Yolları ve İtalya'nın ulusal bayrak taşıyıcısı ITA Airways, Temmuz itibarıyla ortak uçuşlara başlayacak.

AA6 Haziran 2023 Salı 10:17 - Güncelleme:
THY ve ITA Airways'ten ortak karar! 9 hat için anlaşma sağlandı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, iki hava yolu şirketi arasında imzalanan kod paylaşım anlaşması yolculara Türkiye ve İtalya arasında daha fazla seyahat seçeneği sağlayacak.

Anlaşması kapsamında, ITA Airways kendi uçuş kodunu Roma ve İstanbul arasındaki THY uçuşlarında kullanırken THY'nin uçuş kodu da ITA Airways'in Roma'dan Brindisi, Bari, Katanya, Floransa, Cenova, Palermo, Lamezia Terme, Torino ve Trieste dahil olmak üzere toplam 9 iç hat uçuşunda geçerli olacak.

Anlaşmayla misafirlere daha esnek seyahat olanağının yanı sıra tek bir biletle kesintisiz bağlantı ve bagajların son varış noktalarına kadar iletilmesi hizmeti sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Roma ve İstanbul, her zaman çekici ve insanları birbirine bağlamak için olağanüstü şehirler olmuştur. Kod paylaşımı anlaşmamızın daha fazla bağlantı geliştireceğine ve iki saygın ülke arasındaki trafiği artıracağına yürekten inanıyorum. İşbirliğimiz Türkiye-İtalya trafiğine yeni bir ivme kazandırmanın yanı sıra turizm için de pozitif enerji üretecek, ağımızı genişleterek yolcularımıza faydalarını artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ITA Airways Genel Müdürü Fabio Lazzerini ise dünyanın önde gelen havayollarıyla olan mevcut işbirliklerinin yanı sıra THY ile yapılan ortak uçuş birlikteliğiyle ITA Airways'in ticari büyüme stratejisinin ileriye doğru bir adım attığını belirtti.

Lazzerini, bu ortaklığın tüm ITA Airways yolcuları için dünyanın en büyüleyici ve tarihi açıdan en zengin şehirlerinden İstanbul'a giden rotada ayrıcalıklı bir erişim sağladığını ifade etti.

  • ITA Airways
  • Temmuz

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