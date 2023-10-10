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THY ve Pegasus'tan İsrail kararı

Pegasus Hava Yolları ve Türk Hava Yolları (THY), İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle bu ülkeye seferlerine ara verdi.

AA10 Ekim 2023 Salı 20:14 - Güncelleme:
THY ve Pegasus'tan İsrail kararı
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THY, İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlere ikinci bir bildirime kadar ara verildiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın X sosyal medya platformu hesabından, 7 Ekim 2023 ve öncesinde satın alınan, 7-31 Ekim veya bu tarihleri kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletleri ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir, ücretsiz olarak tarih değişikliği yapabilirsiniz. Bilet işlemlerinizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. 31 Ekim sonrası uçuşlarımıza ilişkin güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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