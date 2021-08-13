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THY yeni rekor! En çok sefer...

Dünya'da her zaman sırlamalara giren Türk Hava Yolları, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın hava trafiğine yönelik yaptığı açıklamaya göre THY Avrupa'da ikinci oldu.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 14:53 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:53
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Türk Hava Yolları (THY), günlük 1260 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 11 Ağustos'taki hava trafiğine ilişkin veriler paylaştı.

Buna göre, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 208 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş icra eden havayolu şirketi olarak belirlendi.

Avrupa'da geçen haftanın en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi ise THY oldu.

THY, 11 Ağustos'ta, 1260 günlük uçuş yaparken 2019'un aynı dönemine göre seferlerin yüzde 15 azaldığı belirlendi.

Pegasus Havayolları, aynı tarihte günlük 488 sefer düzenledi. Uçuşlarının 2019'un aynı döneme göre yüzde 8 azaldığı belirlenen Pegasus, listede 9. sırada yer aldı.

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