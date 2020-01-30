30.01.2020 13:47 - Güncelleme: 30.01.2020 14:05

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.

Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak turkishairlines.com üzerinden, Çağrı Merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır."