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THY'den flaş 'Çin' kararı: Seferler azaltılacak

Türk Hava Yolları, koronavirüs sebebiyle 5 Şubat - 29 Şubat tarihleri arasında Çin'e tarifeli seferlerini azaltma kararı aldı.THY'den yapılan açıklamada, 'Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir' denildi.

30.01.2020  13:47 - Güncelleme: 30.01.2020  14:05

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.

Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak turkishairlines.com üzerinden, Çağrı Merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır." 

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