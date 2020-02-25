İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1283
  • EURO
    6,659
  • ALTIN
    333.329
  • BIST100
    115670
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY'den Çin ve İran uçuşlarıyla ilgili açıklama: 10 Mart'a kadar iptal edildi
Güncel

THY'den Çin ve İran uçuşlarıyla ilgili açıklama: 10 Mart'a kadar iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), 29 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladığı Çin uçuşlarının ardından, İran'da Tahran'a düzenlenen uçuşlar hariç bu ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini bildirdi.

DHA25 Şubat 2020 Salı10:52 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:53

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamada koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamalarına dair bazı güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamada koronavirüs nedeniyle yaşanan gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile görüşülerek yakından takip edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Bu kapsamda, virüsün yayılımına ve etkilerine yönelik önlem amaçlı Çin ve İran'a düzenlenen seferlerde düzenlemeler yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çin'e düzenlediğimiz seferlerimiz 29 Şubat 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. İran seferlerimiz ise Tahran'a düzenlediğimiz uçuşlarımız hariç bu ülkedeki tüm uçuş noktalarımıza olan seferlerimiz, 10 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca alınan karar gereği son 14 gün içerisinde Çin ya da İran'ın Kum şehrinde bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Seyahatinizi alınan tedbirler doğrultusunda planlamanızı önemle rica ederiz. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama menümüzden uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen o aklını kendine sakla

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Suudi Arabistan'dan skandal video! Türkiye'yi hedef aldılar
Suudi Arabistan'dan skandal video! Türkiye'yi hedef aldılar

Suudi Arabistan'dan skandal video! Türkiye'yi hedef aldılar

ABD: Çin'e karşılık vereceğiz
ABD: Çin'e karşılık vereceğiz

ABD: Çin'e karşılık vereceğiz

İthalatı yasaklandı
İthalatı yasaklandı

İthalatı yasaklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.