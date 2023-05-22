THY'den deprem bölgesine uçuşlar hakkında yeni karar

Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yapılacak uçuşlardaki 550 liralık sabit fiyat uygulamasının 1 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirdi.

1 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak tüm vatandaşların yanında oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelere yapılacak uçuşlarda sabit fiyat uygulamamız devam etmektedir. 1 Haziran'a kadar afet bölgelerine 550 lira olan uçuşlarımızda yerinizi ayırabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.