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Güncel

THY'den deprem bölgesine uçuşlar hakkında yeni karar

THY, deprem bölgesine uçuşlarda sabit fiyat uygulamasını 1 Haziran'a kadar sürdürecek.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:16 - Güncelleme:
THY'den deprem bölgesine uçuşlar hakkında yeni karar
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Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yapılacak uçuşlardaki 550 liralık sabit fiyat uygulamasının 1 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirdi.

1 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak tüm vatandaşların yanında oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelere yapılacak uçuşlarda sabit fiyat uygulamamız devam etmektedir. 1 Haziran'a kadar afet bölgelerine 550 lira olan uçuşlarımızda yerinizi ayırabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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