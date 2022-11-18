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Güncel

THY'den gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı

Türk Hava Yolları (THY) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gaziler ile şehit veya gazi yakınlarının belge ibraz etmeksizin indirimli bilet almasına yönelik imzalanan protokolün uygulanmasına başlandı.

AA18 Kasım 2022 Cuma 02:15 - Güncelleme:
THY'den gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı
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THY'den yapılan açıklamada, kurumun mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satışının başladığı duyuruldu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'THY mobil uygulaması'nda gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirtilerek, "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

THY ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gazi, şehit veya gazi yakınlarının yüzde 50 indirimli bilet alabilmesi için bilgi paylaşımı yapılmasına dair protokol 14 Ekim'de imzalanmıştı.

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