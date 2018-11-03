THY'den ünlü yönetmen Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

Türk Hava Yolları’nın Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott tarafından çekilen yeni reklam filmi Youtube üzerinden yayına girdi. Film önümüzdeki günlerde tüm dünya televizyonlarında gösterilecek.

Çekim mekanı olarak THY’nin 777’si, İstanbul Havalimanı ve İstanbul’un güzelliklerinin kullanıldığı reklamda yeni kabin memuru üniformaları da dikkat çekiyor…

Ünlü yönetmen Ridley Scott, Cennettin Krallığı, Kara Şahin Düştü, Gladyatör, Alien, Blade Runner gibi dev bütçeli filmlerin yönetmenliği yaptı.

İşte o reklam filmi: