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THY'den sefer iptali hakkında önemli açıklama

Türk Hava Yolları (THY), yarın ve 11 Mart'ta beklenen hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 19:48 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 19:48
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "10-11 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler." ifadelerine yer verildi.

Hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcuların, sahip oldukları haklar için THY'nin internet sitesinden gerekli bilgileri öğrenebilecekleri kaydedildi.

  • Türk Hava Yolları
  • sefer iptali

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