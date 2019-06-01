THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanzanya hükümeti tarafından alınan karar gereğince, 1 Haziran itibarıyla tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Bu ülkeye seyahat edecek yolcularımızın, kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamalarını önemle tavsiye ederiz." ifadeleri kullanıldı.