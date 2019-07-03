THY'den yolcularına yeni seyahat setleri

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, seyahat konforunu artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren bayrak taşıyıcı, moda dünyasının önde gelen temsilcilerinden Versace ile seyahat ürünleri kategorisinde uzmanlaşan Mandarina Duck markaları tarafından özel hazırlanmış seyahat kitlerini uçak içine taşıdı.

Havacılık sektöründe pazar payını ve yolcu sayısını her yıl artıran Türk Hava Yolları, 2 Temmuz tarihi itibarıyla kıtalararası uçuşların Business sınıfında seyahat eden yolcularını zarif ve sofistike tasarımlarıyla moda tarihine geçen Versace setleri ile karşılamaya başladı. Setlerde yolcuların seyahat boyunca ihtiyaç duyabileceği çorap, kulak tıkacı, geliştirilmiş göz bandı ve uyarı çıkartmaları, Versace dudak losyonu, el losyonu ile yüz spreyi ve saç tokası bulunuyor.

Versace’nin Türk Hava Yolları için özel olarak tasarladığı yeni setlerin, erkek ve kadın yolcuların ihtiyacına göre ayrı hazırlanması da koleksiyonun en belirgin özelliği olarak ön plana çıkıyor. Farklı renklerde temin edilebilen çantaların şık ve fonksiyonel tasarımı, yolculuk sonrası kullanımı da cazip kılıyor. Çanta içerisinde özel bir bölmede yer alan nemlendirici kozmetik ürünler ise uzun seyahat süresince yolcuların rahat bir yolculuk geçirmesine katkıda bulunacak.

THY'nin ekonomi sınıfında seyahat eden misafirlerine de 3 Temmuz itibarıyla yeni seyahat setlerini sunmaya başlıyor. Akıllı ve özgün tasarımları sayesinde meraklı ve dinamik gezginlere yenilikçi ve işlevsel çözümler getirmesi ile ünlenen Mandarina Duck tasarımı olan ve kıtalararası uçuşların ekonomi sınıfında sunulacak olan konfor setlerinde göz bandı, çorap, kulak tıkacı, dudak nemlendiricisi, diş fırçası ve diş macunu yer alıyor. Yolcularına doğal içerikli ve kaliteli dermokozmetik ürünleri sunmaya özen gösteren havayolu, yeni seyahat setlerinde 1895 yılına dayanan köklü geçmişi ile doğal içerikli Atelier Rebul ürünlerine yer veriyor. Mevcut durumda THY, uçaklarında ekonomi sınıfı lavabolarında yer alan marka, seyahat setlerinde cilt bakım ürünü olarak dudak nemlendiricisi sunuyor.

Tüm misafirlerine bulutların üzerinde konforlu bir uçuş deneyimi sunmayı amaçlayan bayrak taşıyıcı, ürün ve hizmetlerini geliştirme ve yenileme çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.