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Güncel

THY'nin Çinli yolcusunda koronavirüse rastlanmadı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Bogota-Panama seferini yapan uçaktaki Çin uyruklu yolcuya şüphe üzerine sağlık taraması yapıldı, taramada koronavirüs bulgusu çıkmadı.

AA23.01.2020  15:01 - Güncelleme: 23.01.2020  15:01

Uçağın, Bogota'dan Panama'ya kalkış için hazırlanıldığı sırada Çinli yolcu rahatsızlandığını bildirdi. Sağlık merkezine götürülen yolcunun koronavirüs taşıdığından şüphelenildi ve sağlık taramasına alındı. İncelemede koronavirüse rastlanmadı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün icra edilen TK800 sefer sayılı uçuşta Bogota'ya seyahat eden Çin uyruklu bir yolcunun corona virüsü taşıdığından şüphe edildi, yolcu sağlık taramasından geçti. Aktarma noktası olan Bogota’dan Panama’ya kalkış için hazırlanan uçağımız kontrol kulesi tarafından tedbir amaçlı bekletilmiş ve yolcumuzun şüphe duyulan virüs ile ilgili kontrolleri gerçekleştirilmiştir. İlgili ülkenin sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu ve Corona virüsünü taşımadığı anlaşılmıştır. Uçağımız devam seferi olan Bogota-Panama uçuşunu yerel saat ile 14.57'de gerçekleştirmiştir."

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