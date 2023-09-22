THY'nin ''Geleceğe Dönüşüm Projesi'' bronz ödüle değer görüldü

Türk Hava Yollarının (THY), kabin ekibinin kullanım süresi dolmuş çantalarının ihtiyaç sahibi öğrenciler için ayakkabıya dönüştürüldüğü "Geleceğe Dönüşüm Projesi", kurumsal sorumluluk kategorisinde bronz ödüle değer bulundu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Dönüşüm Projesi" dünyanın önde gelen iş ödülleri organizasyonu olan 2023 Stevie Awards İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası kapsamında, "kurumsal sorumluluk" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Projeyle THY kabin ekibinin kullanım talimat süresi dolmuş 7 bin 500 çantası, çocuklar için bota dönüştürülerek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.