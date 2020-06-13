İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY'nin İstanbul-Siirt uçak seferleri yeniden başladı
Güncel

THY'nin İstanbul-Siirt uçak seferleri yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İstanbul-Siirt hava yolu seferlerine verilen ara sona erdi.

AA13 Haziran 2020 Cumartesi 15:41 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:41
ABONE OL

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kısa bir süre ara verilen İstanbul-Siirt karşılıklı uçak seferleri, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK-2656 sayılı uçağın Siirt Havaalanı'na inmesiyle yeniden başladı.

Uçak, su takıyla karşılandı.

İstanbul'a giden yolcuların maske kullanmaları sağlandı, ateş ölçümleri yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul ile Siirt arasında karşılıklı seferlerin pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacağı, Kovid-19 için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Tandıra düşen 2 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen anne yanarak öldü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.