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Tıbbi sülük kullanım esaslarında düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, tıbbi sülük için tahsis edilen kotanın kullanım esaslarını yeniden düzenledi.

AA18 Mart 2025 Salı 08:57 - Güncelleme:
Tıbbi sülük kullanım esaslarında düzenleme
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Bakanlık tarafından hazırlanan Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tıbbi sülük için tahsis edilen kotanın kullanımına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, tıbbi sülük toplanması ve özel ürün menşe belgesi düzenlenmesi, Resmi Gazete'nin 11 Ağustos 2024 tarihli sayısında yayımlanan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ esaslarına göre gerçekleştirilecek.

Satış bildirimi düzenlemesi kapsamında, su ürünleri avcılık ve yetiştiriciliğine ilişkin her türlü işlemlerin yürütüldüğü ve verilerin kayıt altına alındığı internet tabanlı Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kaydı olmayan firmaların il müdürlüklerince kaydı yapılarak, kullanıcı adı ve şifre verilecek.

Tıbbi sülük satışı yapacak firmanın, her bir özel ürün menşe belgesindeki tıbbi sülük için ayrı bir satış bildirimi düzenlemesi gerekecek.

Tıbbi sülük ihracatı yapacaklar, CITES Belgesi talebi için "https://citesbasvuru.tarimorman.gov.tr/" adresinden Bakanlığa başvuruda bulunacak.

  • Tarım ve Orman
  • Tıbbi Sülük
  • Kota Kullanımı

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